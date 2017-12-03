Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Mısır Başbakanı Ahmed Şefik'in avukatı Dina Adli Hüseyin, müvekkilinin dün başkent Kahire'ye ulaştığını ancak nerede olduğuna dair bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, kendisiyle görüşme talebinde bulundu.

Hüseyin, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Basında, Şefik'in Mısır'a ulaştığı ve başkent Kahire'deki bir otelde konakladığına dair farklı zamanlara işaret eden haberler yer aldı. Ama Şefik şu ana kadar benimle iletişim kurmadı ve onunla görüşmem için çağrılmadım." değerlendirmesini yaptı.

Dün öğle saatlerinden bu yana müvekkili Şefik'in nerede olduğundan haberinin bulunmadığını aktaran Hüseyin, "Ben, Şefik'in ve 3 kızının avukatıyım. Dolayısıyla Mısır makamlarından, müvekkilimle görüşerek kendisinin iyi olduğundan emin olma talebinde bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada Şefik'in liderliğindeki Ulusal Hareket Partisi Başkan Yardımcısı Rauf es-Seyyid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Kahire'ye ulaşan Şefik'in henüz nerede olduğunu bilmediklerini vurgulayarak, "Kendisinin bir otelde kaldığına dair söylentiler var ancak teyit edilmedi." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı ENA'nın dün yetkili bir kaynağa dayandırdığı haberde, "Şefik, Kahire'ye dönmek üzere BAE'den ayrıldı. Ailesi ise hala ülkede." ifadesine yer verilmişti.

Uluslararası Kahire Havalimanı kaynakları da Şefik'in, Abu Dabi'den gelen özel bir uçakta beraberindeki 20 kişiyle Kahire'ye iniş yaptığını belirtmişti.

Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan Muhammed Mursi'nin kazandığı 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olan eski Başbakan Ahmet Şefik, 2018'de ülkesinde yapılacak seçimlerde tekrar cumhurbaşkanı adayı olacağını belirtmişti. Şefik, bu kararının ardından, BAE yönetimi tarafından kendisine "seyahat yasağı" konulduğunu iddia etmişti.