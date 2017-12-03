Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'nın Saarbruecken kentinde bulunan çok katlı apartmanda yangın çıktı. Yetkililer, yangında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ayrıca yangının birinci ya da ikinci katında patlak verdiği, sonra hızla üst katlara çıktığı belirtildi. Olay yerine ise 100'den fazla itfaiye eri ve 25 polis sevk edildi. Yetkililer yangının neden kaynaklandığına dair açıklama yapmadı.