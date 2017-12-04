Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım İşleri Komiteleri Birliğindeki Balıkçı Komiteleri Koordinatörü Zekeriya Bekr, AA muhabirine, Gazze kentinin kuzey açıklarında avlanan Filistinli balıkçılar Sami Ebu es-Sadık, Muhammed Ebu es-Sadık, Es-Seyyid el-Halebi, Eymen Talebe ve İhab Talebe'nin İsrail Deniz Kuvvetleri tarafından gözaltına alındığını, balıkçılara ait büyük tekneye de el koyduğunu bildirdi.

Bekr, Filistinli balıkçıların 4 mil mesafede avlanırken gözaltına alındıklarına dikkati çekti.

İsrail ile Filistinli direniş grupları arasında 26 Ağustos 2014'te varılan ateşkes antlaşması uyarınca avlanma sınırı 6 mil olarak belirlenmişti. İsrail yönetimi, 3 Nisan 2016'da Gazzeli balıkçıların avlanma menzilinin 6 milden 9 mile yükseltilmesine izin vermiş ancak geçen yılın haziran ayında tekrar 6 mile çekmişti. İsrail yönetimi bir süre önce avlanma mesafesini tekrar 9 mile çıkarmıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.