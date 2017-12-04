Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Abbas ile Heniyye, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abbas ve Heniyye, görüşmede, ABD'nin Kudüs'e yönelik düşüncelerinin ciddiyeti ve bundan kaynaklı yansımalarını derinlemesine tartıştı.

Bu zorluklarla mücadelede, Filistin cephesinin güçlendirilmesi ve uzlaşma sürecinin devam etmesi gerektiği vurgulanan görüşmede, taraflar, "uzlaşıda hızlı bir ilerlemenin ve ulusal birliğin sağlanması, Kudüs ve ulusal meselelerin savaşında medya çalışmalarının birlik olması, her türlü bölge içi gerginlik ve medya çekişmesine son verilmesi" gerektiğini kaydetti.

Heniyye, ABD'nin Kudüs'e ilişkin eğilimlerini "çok riskli bir hareket" olarak nitelendirerek, Filistinli grupların, bu tür zorluklarla birlik ve beraberlik içinde mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Abbas ise ABD'nin bu yöndeki eğilimlerinin riskli olduğunu onaylayarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması halinde çok önemli kararlar alacağını belirtti.

Amerikan medyasının yönetim yetkililerine dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 aylık askıya alma süresi gelecek hafta sona erecek 1995 tarihli Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınmasına İlişkin Yasa'yı daha fazla bekletmeyip Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve Amerikan Büyükelçiliğinin ise Kudüs'e taşınmasına karar vereceği iddia edilmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, geçen çarşamba, bu yönde bir adım için "erken" yorumunu yapmıştı.