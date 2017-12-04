Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, KİK zirvesi hazırlıkları için Suudi Arabistan heyetinden bir grup, Kuveyt'e geldi, salı ve çarşamba günleri yapılacak zirvede Suudi Arabistan heyetine Kral Selman bin Abdulaziz başkanlık yapacak.

Kaynaklar, zirveye 6 Körfez ülkesi tarafından katılımın üst düzey olacağını ve Körfez ülkeleri arasındaki bağlılığı korumak için net mekanizmaların kurulmaya çalışılacağını kaydetti.

Zirveye katılan liderlerin, salı günü öğleden sonra ülkeye geleceği, aynı günün akşamında açılışın yapılacağı ve ertesi gün öğle saatlerinde zirvenin sona ereceği ifade edildi.

Riyad yönetiminden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de Kuveyt'te gerçekleşecek KİK Zirvesi öncesinde dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak toplantıda yer alacaklarını ve Katar Emiri Şeyh Temim'in de 5-6 Aralık'taki zirveye katılacağını duyurmuştu.

Kuveytli diplomatik kaynaklar, KİK Zirvesi'ne ilişkin Körfez ülkelerine davetiyelerin gönderildiğini ve cevap beklendiğini belirtmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt ise bu krizde arabulucu bir rol üstlenmişti.