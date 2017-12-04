Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih güçlerinden isminin açıklanmasını istemeyen askeri yetkili, Husiler ile Salih güçleri arasında başkentte bir süredir devam eden çatışmaların akşam saatlerinde yeniden şiddetlendiğini söyledi.

Husilerin Cezayir Caddesi'ne doğru ilerlediğini ve çevre mahallelerde kontrolü sağladığını ifade eden yetkili, Salih güçlerinin karşılık vermesi sonucu Husi militanların bölgeden geri çekilmek zorunda kaldığını aktardı.

"Husiler, ağır silahlar ve tanklarla üzerimize geliyor. Biz ise askeri destekten mahrumuz." diyen yetkili, iki taraftan da onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirtti.

Sağlık kaynaklarından daha önce yapılan açıklamada, Sana'da cumartesi sabah saatlerinden itibaren devam eden çatışmalar nedeniyle 35 kişinin öldüğü, 225 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Yemen'de 2014'ten bu yana meşru yönetim güçlerine karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile Salih yanlıları arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanıyor. Karşılıklı sert açıklamalar ve restleşmelerle başlayan gerginlik, Sana'da zaman zaman silahlı çatışmalara neden oluyor.