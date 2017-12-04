Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, yaptığı açıklamada, Filistin'in talebi üzerine Kudüs konulu bir toplantı yapılacağını söyledi.

Zeki, Birliğin salı günü temsilciler düzeyinde toplanacağı bilgisini verdi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) Kudüs için acil toplanma çağrısı yapmıştı.

Arap Birliği Filistin Daimi Temsilciliği de "Kudüs" konulu bir toplantı yapılmasını istemişti.

Amerikan medyasının haberlerinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 aylık askıya alma süresi gelecek hafta sona erecek 1995 tarihli Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınmasına İlişkin Yasa'yı daha fazla bekletmeyip Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına karar vereceği iddia edilmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders ise geçen çarşamba, bu yönde bir adım için "erken" yorumunu yapmıştı.