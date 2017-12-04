Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail yönetiminin Araplar konusundaki iki yüzlü tavrı ortaya çıktı. Bir yandan "ılımlı İslam" adı altında bir projeye ortaklık eden İsrail, demokratik Arapları demokratikleştirme yolunda adımlar atarken, diğer yandan da Arapların demokratikleşmesinin tehlike arz ettiğini belirttiler.

"ARAP TİRANLIĞINI TERCİH EDİYORUZ"



İsrail eski Knesset üyesi Yossi Beilin Arap dünyasının demokrasiye geçişinin İsrail açısından büyük bir tehdit olduğunu ve demokrasiye geçişin "İsrail karşıtı görüşlerin artmasına" neden olacağını ifade etti.

Beilin, özellikle Filistin meselesinde İsrail'e karşı "kınamadan" ileri gidemeyen Arap devletlerinin, demokratik rejimlere sahip olması durumunda İsrail için tehdit unsuru olunabileceğinin altını çizdi. Bir şey yapmayan Arap ülkelerine atıfta bulunan Beilin, "Arap tiranlarını, demokrasiye tercih ediyoruz." dedi.

İSRAİL-FİLİSTİN MESELESİNE BAKIŞ



Beilin, İsrail Filistin meselesinin çözümüne ilişkin de açıklamada bulundu. "İsrail-Filistin ihtilafı komşu ülkelerle ana meselemiz değil" diyerek, "anlaşmazlığın çözümünün komşularımızla olan durumu değiştirmeyeceğini" vurgulayan Beilin, anlaşmazlık durumunun bölgedeki Arap ülkelerle olan iyi ilişkileri etkilemeyeceğini savundu.

ABD'NİN TAVRI VE FİLİSTİN



ABD, Filistin ve İsrail arasındaki uzlaşmanın sağlanması adımlarını çıkmaza sokacak ve İsrail işgalini legal hale getirecek bir adım atmaya hazırlanıyor.

Tel Aviv'de bulunan büyükelçilik binasını Kudüs'e taşımaya hazırlanan ABD yönetimi, bu hamle ile İsrail'in başkentinin Kudüs olduğunu tanıyacağı ve işgal'in legalize edileceği iddialarının ortaya çıkmasına neden oldu.