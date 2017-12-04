Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlığın açıkladığı verilere göre işsiz sayısının son 4 aydır yükselişte olduğu görülürken, kasım ayındaki işsizliğin bir yıl önceki aynı döneme oranla 24 bin 841 daha fazla olduğu dikkat çekti. Söz konusu döneme kıyasla işsizliğin en çok 23 bin 48 kişi ile hizmet sektöründe arttığı, onu 3 bin 727 kişi ile inşaat, 2 bin 977 kişi ile endüstri ve 2 bin 929 kişi ile tarımın takip ettiği bildirildi. Bu arada İspanya'nın 17 özerk yönetimden 9'unda işsizlik artarken, bunların başında Balear Adaları ve Katalonya geldi. Ayrılıkçı girişimleriyle gündemde olan ve mevcut durumda ülkedeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın temel sebebi olarak gösterilen Katalonya, 2009 kasımından bu yana işsizlikte en kötü ayını geçirdi. Katalonya'da 2009 kasım ayında 11 binden fazla yükselen işsiz sayısı, geçtiğimiz kasım ayında 7 bin 400 arttı.



İspanya'da işsizliğin azaldığı bölgelerin başında ise işsiz sayısı 8 bin 191 düşen Madrid geldi. 2009-2013 yılları arasına yaşadığı büyük ekonomik kriz sırasında İspanya'da işsiz sayısı 5 milyona ulaşmıştı. Sağ görüşlü hükümetin gerçekleştirdiği iş reformuyla işsizlik sayısı azalsa da işçi sendikaları ekonomik krizden bu yana yapılan iş sözleşmelerinin yaklaşık yüzde 90'nın geçici olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.