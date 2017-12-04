Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya'da Yüksek Mahkeme, eski Katalonya özerk yönetimi üyelerinden 6'sı hakkında şartlı tahliye kararı verdi.Eski Katalonya hükümeti üyeleri ve Katalonya'daki ayrılıkçı sivil toplum örgütlerinin iki temsilcisi hakkında "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla yürütülen soruşturmanın Ulusal Mahkeme'den Yüksek Mahkemeye devredilmesinin ardından tutukluların durumlarında değişiklik kararı çıktı.

Geçen hafta tutukluların ifadelerini bir kez daha alan Yüksek Mahkeme Hakimi Pablo Llarena, savcılığın talebine karşın 6 eski Katalan yetkili için şartlı tahliye kararı aldı.Kişi başı 100 bin avro kefalet ödemeleri halinde serbest kalacak 6 eski Katalan bakanın pasaportlarına el konulacak, yurt dışına çıkış yasağı getirilecek ve haftada bir mahkemeye gidip imza atmaları istenecek.Llarena, eski Katalonya Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras, eski İçişleri Bakanı Joaquin Forn ve Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı sivil girişimleri organize eden Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC) ve Omnium Cultural'ın eski başkanları Jordi Sanchez ve Jordi Cuixart'ın "kaçma riski" olduğuna hükmederek tutukluluklarının devam etmesine karar verdi.

Katalonya Özerk Yönetimi'nde 1 Ekim'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumunun ardından yerel parlamento, 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilanı kararı almıştı.Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerle bağlantılı açılan soruşturmalarda şimdiye kadar eski Katalan hükümetinin bir üyesi, eski Katalonya Meclis Başkanı Carme Forcadell ile 4 eski Divan Kurulu üyesi şartlı serbest kalmıştı.İspanyol mahkemelerine ifade vermeden Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont ve 4 eski Katalan bakan hakkında İspanya'nın talep ettiği tutuklama ve iade kararıyla ilgili yasal süreç ise devam ediyor.21 Aralık'ta yerel parlamento seçimlerine gidilecek Katalonya'da seçim kampanyaları dün akşam resmi olarak başladı. Tutuklu veya şartlı serbest bırakılan Katalan siyasetçilerin büyük çoğunluğu, 21 Aralık'taki seçimde aday oldu.