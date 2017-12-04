Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korsika Adası'nda, iki departman konseyi ve teritoryal topluluğun birleştirilmesi üzerine, 2018 itibarıyla göreve başlayacak Korsika Meclisi'nin 63 üyesinin seçimi için sandık başına gidildi.

Ayrılıkçı Jean-Guy Talamoni ve otonomi taraftarı Gilles Simeoni tarafından oluşturulan Pe Corsica (Korsika İçin) koalisyonunun yüzde 45,36 oranında oy aldığı açıklandı.

234 bin seçmenin kayıtlı bulunduğu seçimlere katılım oranının resmi olmayan rakamlara göre yüzde 55 olduğu belirtildi. Yerel Corse Matin gazetesi, resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü'nün desteğini alan Jean-Charles Orsucci'nin listesi yüzde 11,26 oranında oy alarak 4. oldu.

Son cumhurbaşkanlığı seçiminde adada büyük başarı sağlayan aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Cephe'nin desteklediği Charles Giacomi'nin listesi ise yüzde 3,28'de kaldı.

Tarihî sonuçlar

Sonuçları, yarım asırdır devam eden Korsika halkının ve haklarının tanınması yönündeki mücadelenin bir sonucu olarak değerlendiren Simeoni, “Bugün bu sonuçlarla Paris’e güçlü bir mesaj verilmiş oldu. Tarihe geçecek sonuçlar.” dedi.

Per a Corsica İttifakı'nı oluşturan Corsica Libera'nın lideri Talamoni, Korsika’nın Puigdemont’u olarak gösteriliyor.

“Üçte iki oranında özerklik, üçte bir oranında bağımsızlık yanlısı” talepleri barındıran ve “daha çok özerklik” öngören bir programla seçimlere giren ittifakın liderleri, bağımsızlık talebi şimdilik söz konusu değil” açıklamaları yaptı ancak 10 yıl sonrası için şimdiden konuşmanın erken olduğunu da vurguladı.

Ülkede etkili olan kötü hava şartlarının oylamaya katılımı olumsuz yönde etkilediği belirtiliyor. Adada öğle saatleri itibarıyla elektrik verilemeyen hane sayısının yaklaşık 3 bin olduğu açıklandı.

11-18 Haziran’da yapılan Fransa genel seçimlerinde, Korsika’daki dört seçim bölgesinden üçünde otonomi veya bağımsızlık yanlıları kazanarak, ilk kez 3 milletvekilini Ulusal Meclis’e göndermeyi başarmıştı.

Korsika İçin koalisyonu, 2015’te yüzde 35,34 oranında oy almıştı.

Bugünkü seçimde en az yüzde 7 oy alan listeler, 10 Aralık’ta yapılacak ikinci tura katılma hakkı kazanacak.