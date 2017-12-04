Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen'deki meşru yönetimin geçici başkenti olan Aden'de düzenlenen bir programda konuşma yapan Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, "GHK'ye Husilere karşı yürüttükleri mücadelede destek vermek ulusal çıkardır. Her birimizin ve Arap kardeşlerimizin güvenliği için İran tehdidi karşısında onlara destek vermemiz gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Sana'da dün müttefik olanlar arasında bugün şiddetli çatışmaların yaşandığını belirten Dağr, "Yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Husilerle işbirliğinden çekilen kişiler için 'genel af' ilan edecek. Temeli hoşgörü ve kardeşlik üzerine tesis edilmiş yeni bir sayfa açacağız." dedi.

"Yasal olarak Husilere karşı savaşan kişilerin yanında duracağız. Liderliğin, ulusal partilerin ve vatan evlatlarının çoğunun görüşü bu." ifadesine yer veren Dağr, bazı tarafların şiddeti denediğini, ancak kendilerini barışa ulaştırmadığını söyledi.

Yemen'de meşru hükûmete karşı birlikte hareket eden Husiler ile eski cumhurbaşkanı Salih yanlıları arasındaki çatışmalar cumartesi sabahı Sana'da yeniden alevlenmişti.

Yemen'de 2014'ten bu yana meşru yönetim güçlerine karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile Salih yanlıları arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanıyor.