İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 22 Filistinli gözaltına alındı.
Açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin güvenlik güçleri tarafından sorguya alındığı belirtildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.