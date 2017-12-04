Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliki'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Fransa anayasasında başkalarının iç işlerine karışmamak yazıyor. Cumhurbaşkanı Macron kabul etmeyeceğimiz şekilde Irak'ın iç işlerine karışarak yasal ve resmi bir kurum olan Haşdi Şabi'nin lağvedilmesi gerektiği şeklindeki açıklamasıyla bizi şaşırttı. Bu tür tutumları şiddetle reddediyoruz." denildi.

Bunun Irak'ın egemenliğine karşı bir saygısızlık olduğunu ileri süren Maliki, "Hiçbir devletin Irak hükümeti ve kahraman halkına kendi iradesini empoze etmesini istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Irak Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Humam Hammudi de Macron'a tepki gösterdi.

Hammudi açıklamasında, "Iraklılar, uluslararası toplumdan özellikle de Fransa'dan dünyadaki her bir birey için kendi canlarını feda eden bu savaşçılardan (Haşdi Şabi milisleri) övgüyle bahsetmesini bekliyordu. Haşdi Şabi olmasaydı DEAŞ, Fransa'nın kalbine ulaşacaktı." değerlendirmesinde bulundu.