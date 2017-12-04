Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 5-6 Aralık'ta Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı hakkında basına açıklamalarda bulundu.Dışişleri bakanlarının toplantıda birçok farklı konuyu ele alacağını aktaran Stoltenberg, toplantının aynı zamanda gelecek yıl temmuzda Brüksel'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne hazırlık niteliğinde olacağını söyledi.

NATO-AB iş birliği



Stoltenberg, toplantının ilk gününde NATO ve AB arasındaki iş birliği ve Avrupa'nın savunmasına ilişkin konuları ele alacaklarını bildirdi.

Stoltenberg, AB ve NATO'nun daha önce hiç bu kadar farklı alanda bu kadar yakın ve sistematik bir çalışma yürütmediğini belirterek özellikle siber saldırılar ve hibrit tehditlerle mücadele konusunda iş birliğini artırdıklarını ifade etti.

"Amacımız NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle NATO-AB arasında yeni iş birliği alanları için bir paket kabul etmek" diyen Stoltenberg, NATO ve AB'nin terörle mücadele alanında da iş birliğini artırmayı planladığını, bunun vatandaşların güvenliği için kilit öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Kuzey Kore



Küresel sınamalar çerçevesinde Kuzey Kore'ye ilişkin gelişmeleri de ele alacaklarını söyleyen Stoltenberg, "Geçmişte olduğu gibi bugün de güvenliğimiz Doğu Asya'daki gelişmelerle bağlantılı. Kuzey Kore'nin geçen hafta fırlattığı kıtalar arası balistik füze tüm müttefiklerimizin bu füzenin menzili dahilinde olabileceğini gösterdi. Tüm dünya, Kuzey Kore'ye azami baskı uygulamalı." dedi.

Terörle mücadele



Toplantının ikinci gününde NATO'nun istikrar yayma ve terörle mücadeleye katkılarına ilişkin konuların ele alınacağını bildiren Stoltenberg, bu çerçevede Afganistan'a ilave 3 bin asker gönderileceğini hatırlattı.Stoltenberg, terörle mücadele çerçevesinde Ürdün ve Tunus gibi ittifak ortaklarıyla iş birliğini artıracaklarını, DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Açık Kapı Politikası



Stoltenberg, NATO'nun Açık Kapı Politikası'nın da toplantıda gündeme geleceğini belirterek "Karadağ'ın yakın zamandaki NATO'ya üyeliği, reform ve modernleşme alanında gerçek ilerleme kaydeden tüm ülkelerin ittifaka üye olmasının mümkün olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.