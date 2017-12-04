Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi'nin, ülkesindeki son gelişmeleri görüşmek üzere Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ile bir araya geldiği bildirildi.

Yemen resmî haber ajansı SABA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen görüşmede, "Yemen'deki son gelişmeler, bu ülkeye ilişkin BM'de alınan kararların uygulanması ve barışın sağlanması için gösterilen çabalar" ele alındı.

Görüşmede ayrıca, başkent Sana'da Husilere karşı yürütülen askerî operasyonlar ile BM ve uluslararası örgüt çalışanlarının başkentten çıkarılmasına ilişkin çalışmalar konuşuldu.

BM'nin Yemen'deki çalışmalarına yardımcı olmak için kendilerinin pek çok taviz verdiğini belirten Hadi, söz konusu tavizlerin darbeci milisler tarafından daima sertlikle karşılık bulduğunu ifade etti.

Hadi, Husilerin sadece İran'ın "Velayeti Fakih" deneyimini Yemen'e taşımak için çalıştığını ve yabancı ajandaların arzularının devamı için uğraştığını dile getirdi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Ahmed de "barış dilinin galip gelmesi ve Yemen'in çıkarları, istikrarı ve güvenliğinin öncelenmesi" çağrısında bulundu."

Yemen'de 2014'ten bu yana meşru yönetim güçlerine karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile Salih yanlıları arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Husiler ile Salih yanlıları arasındaki çatışmalar, cumartesi sabahı Sana'da yeniden alevlenmişti.