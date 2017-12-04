Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump, Twitter hesabındaki paylaşımında, Cumhuriyetçi senatörlerin hazırladığı yeni vergi tasarısına Demokratların tek bir oyla bile destek vermemesinin, Alabama'da Roy Moore'un kazanmasına neden ihtiyaçları olduğunu izah ettiğini belirtti.

Paylaşım, ABD Başkanının, adının taciz skandalında anılmasının ardından çok sayıda Cumhuriyetçinin desteğini yitiren Moore'a verdiği en güçlü destek olarak görülüyor.

Donald Trump, paylaşımında ayrıca "Suçun, yasa dışı göçün ortadan kaldırılması için (Moore'un) oyuna ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.