Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuşmasında İran'a yüklendi ve İran'ın Nazi Almanyası ile ortak yönleri ve taahhüdleri olduğunu ileri sürdü. Kısa video, İsrail tarafından atıldığı iddia edilen bir füzenin Cumartesi günü Şam yakınlarına düşmesinden sonra yayınlandı.Netanyahu konuşmasında İran'a sürekli olarak odaklanmasını haklı bularak "Devletimizi yok etmek için ifade ettikleri soykırım tehditlerini yok sayamayacağız" ifadelerini kullandı.

İran ve Nazi Almanyası diyen Netanyahu "ikisinin paylaştığı önemli ortak nokta; bir tanesi zulüm ve terörü empoze etmede acımasız bir bağlılık gösteriyor ikincisi ise Yahudileri öldürmek için..." dedi.



"İRAN REJİMİ DÜŞECEK"



İsrail'in İran'ın kendisini Suriye'de "askerî açıdan yerini sağlamlaştırmasına" ya da nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceğini de sözlerine ekledi. Netanyahu, "bir gün İran rejimi düşecek" diyerek, İsrail'in ülke ile ilişkileri tekrar kurmaya hevesli olacağını da belirtti.