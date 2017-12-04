Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katalan Lider Puigdemont’un yardımcısı olan Oriol Junqueras ve Katalonya bölgesel içişleri bakanı Joaquim Forn ile birlikte iki siyasetçinin daha tutukluluk halleri devam edecek. Tutuksuz yargılanabilmeleri için belirlenen kefalet ücretleri ise 100 bin Euro...

Katalan siyasetçiler Eylül ayında yapılan yasadışı gösterileri düzenledikleri gerekçesiyle farklı bir hakim tarafından hapse atılmıştı. O günden beri ayrılıkçı Katalanlar, siyasetçilerinin serbest bırakılmaları için protestolarda bulunuyor.

Katalonya Başkanı Carles Puigdemont ve dört eski Katalan bakan halen kaçtıkları Belçika’da bulunuyor. Madrid yönetimi ise söz konusu beş ismin iadesini istiyor.

Euronews'te yer alan habere göre; Madrid hükûmeti tarafından alınan karara göre, Katalonya’da seçimler 21 Aralık’ta gerçekleşmesi bekleniyor.