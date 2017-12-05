ABD Anayasa Mahkemesi Trump'ın seyahat yasağı kararını onadı. Trump, 6 Müslüman ülke vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı koymuştu
ABD Anayasa Mahkemesi Trump'ın seyahat yasağı kararını onadı
05.12.2017 - 00:22 | Son Güncelleme: 05.12.2017 - 00:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Anayasa Mahkemesi Trump'ın seyahat yasağı kararını onadı. Trump, 6 Müslüman ülke vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı koymuştu
Etiketler : abd,trump,
524883 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/524883.aspx
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