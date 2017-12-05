Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd tarafından yayımlanan açıklamada, Mısır'ın kardeş ülke Yemen'de yaşanan üzücü gelişmelerden derin endişe duyduğu belirtildi.

Salih'in Husi militanların elinde öldürülmesinin, ülkedeki gerginlik ve bölünmenin hiddetini daha fazla kızıştırabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, Yemen'in Arap halklarının vicdanında derin yaralar bırakmaması için Yemen krizinin siyasi yollarla çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Yemen'de 2014'ten bu yana meşru hükümete karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile eski Cumhurbaşkanı Salih yanlıları arasında bir süredir yaşanan anlaşmazlık cumartesi sabahından bu yana taraflar arasında silahlı çatışmalara dönüşmüştü.

Eski Cumhurbaşkanı Salih'in de dün Husiler tarafından öldürüldüğü açıklanmıştı.