Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, yarın Kuveyt'te düzenlenecek Körfez Zirvesi öncesi ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı aradı.

Bakanların, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yollarıyla bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Kuveyt'te 5-6 Aralık'ta Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi düzenlenecek.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt ise bu krizde ara bulucu bir rol üstlenmişti.