Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Ağa, yayımladığı açıklamada, "ABD'nin böyle bir adım atması demek, barış sürecinin durması ve Arap-İsrail çekişmesinin çözümünde ABD'nin rolünün son bulması anlamına gelir." ifadesine yer verdi.

Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması yönünde alınacak bir kararın, bölgede güvenlik ve istikrar bakımından çok tehlikeli sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunan Ağa, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayı düşünmesi, Arap ve İslam dünyasına savaş ilan etmek demektir. Filistin halkı, hak ve değerlerini hedef alan bunun gibi tutumlar karşısında sessiz kalmayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Amerikan medyasının haberlerinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 aylık askıya alma süresi gelecek hafta sona erecek 1995 tarihli Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınmasına İlişkin Yasa'yı daha fazla bekletmeyip Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına karar vereceği iddia edilmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders ise konuya ilişkin, bu yönde bir adım için "erken" yorumunu yapmıştı.