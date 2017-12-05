Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de bir süre terör örgütü PYD/PKK’nın paravan kuruluşu Suriye Demoktarik Güçleri’nin (SDG) sözcülüğünü yaptıktan sonra bölgeden kaçan Talal Silo, PKK/PYD ile ABD arasındaki iş birliğini açıklama devam ediyor. PYD’nin birçok defa ABD’yle anlaşarak DEAŞ’lı teröristlerin kaçmasına izin verdiğini söyleyen Silo şunları anlattı:

Rakka müzakereleri SDG genel karargahında yapıldı ve iki gün sürdü. DEAŞ’la irtibatı sağlayan Ebu Muhammed, sözde SDG genel komutanı YPG’li Şahin Cilo ve yardımcısı Kahraman görüştü. ABD, rejim ordusu gelmeden Irak sınırına ulaşması için SDG’nin Deyre’z-Zor operasyonuna başlamasını istiyordu. 3500 terörist Rakka’dan çıkıp Deyre’z-Zor’daki Bukemal’a gidecek, rejimin ilerleyişini engelleyecekti. Aynı gün Cilo benden basının karşısına geçip bir tiyatro oynamamı istedi. Medya ekibi olarak “tiyatro”yu hazırladık. Buna göre, Rakkalı Arap aşiretlerinin girişimiyle 275 yerli DEAŞ’lı terörist SDG’ye teslim olmuştu. Karşılığında kentten 3 bin 500 sivil çıkarılacaktı. 275 kişinin varlığını göstermek kamplardan insanlar getirdiler. Sonradan öğrendik ki DEAŞ’lıların bir kısmı rüşvet vererek başka yerlere ulaşmış. Birçoğu Fırat Kalkanı bölgelerine gitmiş.

Rakka, DEAŞ’lıları anlaşarak tahliye ettikleri ilk yer değildi; üçüncüsüydü. Menbiç’in kurtarıldığının ilanından hemen önce Menbiç Askeri Meclisi açıklama yayınladı. 2 bin DEAŞ’lının sivil kalkanla kentten çıkışına izin verildiğini duyurdu. SDG, ABD ve Menbiç Askeri Meclisi; DEAŞ’lıların can güvenliğini sağlayıp Cerablus’a doğru gitmelerine izin verdiler. İlk anlaşma buydu.

Diğeri (Fırat Nehri üzerindeki) Tabka’da oldu. Tabka, baraj ile yerleşim bölgesi Sevre olarak ikiye ayrılıyor. Tabka alındı ama Sevre kaldı. Kaç defa operasyon düzenlendiyse başarısız oldu. DEAŞ’ın şiddetli direnişi vardı ve müzakereye mecbur kaldılar. O zaman da Ebu Muhammed devreye girdi. Cilo, ABD’lilerle görüştükten sonra bizim adımıza DEAŞ’lılara anlaştı. 500 teröriste çıkış izni verildi.

Rus generalden YPG’li poz

Suriye’de daha önce ABD askerlerinin YPG’li teröristlerle fotoğraf çektirmesinin ardından, bölgedeki bir diğer süper güç Rusya da benzer skandala imza attı. Uluslararası koalisyon ve Rus ordusunun desteği ile ilerleyen Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı teröristlerin, bölgeyi DEAŞ’tan kurtardığı açıklandı. Operasyon ile ilgili açıklamayı Rus General Alex Kim, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin sözcüsü Nuri Mahmut’la birlikte yaptı. Rus bayrağı ve YPG flamasının da bulunduğu basın açıklamasında konuşan Mahmut, denetimlerinde bulunan bölgelerin demokratik Suriye’nin parçası olacağını belirterek, “Başta ABD ve Rusya olmak üzere, tüm uluslararası güçlere, Suriye’nin geleceğinin barışçıl ve demokratik bir şekilde inşası ve özgürleştirilen bölgelerin güvenliğinin korunmasının garanti altına alınması çağrısı yapıyoruz” dedi.