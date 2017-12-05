Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaliforniya’da çıkan yangının etkili olan aşırı rüzgarlar sonucu yayıldığını belirten yetkililer, binlerce kişinin tahliye edildiğini ve çok sayıda şehrin tehdit altında olduğunu bildirdi. Ayrıca bölgede binlerce evin elektriksiz kaldığı aktarıldı. Orman yangınının, Los Angeles’ın yaklaşık 60 mil kuzey batısındaki yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı Santa Paula’ya doğru ilerlediği bildirildi. Yetkililer, Kaliforniya eyaletinin 106 bin nüfuslu Ventura ilçesinde yangının etkilerinin görüleceğini aktardı. Ventura ilçesi itfaiye şefi Eric Buschow, “Yangın dün başladı ve giderek yayılıyor. Bitki örtüsü tahrip oldu” dedi. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmezken, yetkililer 2 binanın yandığını aktardı. ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi, bölgede 40 mil hızını aşan kuvvetli rüzgarların olduğunu belirterek, rüzgarın 60 mil hızını aşmasını beklediklerini aktardı.