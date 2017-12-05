Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen'de başkent Sana'nın tamamını bugün kontrol altına alan Husi militanlar, kentin farklı yerlerinde kontrol noktaları oluşturdu. Bir görgü tanığı, Husilerin kontrolleri sıklaştırdığını, araçları ve şoförleri ayrıntılı aramaya tabi tuttuğunu belirtti.

Husiler, geçen cumartesi günü Salih'e bağlılığını ilan eden Haziz mahallesindeki Es-Sevad ve Es-Sebin kampları ile Attan Dağı'ndaki askeri mevzilerde de kontrolü sağladı.

Kentin kuzeyindeki Sana Havalimanı yakınında önde gelen Salih yanlısı aşiret liderleri ile Husiler arasında çatışmaların yaşandığı Ceder bölgesinde yayılan Husiler, Salih'in liderliğini yaptığı Genel Halk Kongresi (GHK) Partisi'ne ait tüm ofis ve merkezlere de el koydu.

GHK üyesi bir kaynak, Husilerin geçen gece bazı mahallelerde Salih yanlısı subay ve liderlere yönelik baskın ve kaçırma operasyonu gerçekleştirdiğini belirtirken olayla ilgili detaylı bilgi vermedi.

Husilerin Salih yanlısı güçlerin kontrolünde bulunan Salih Camisi'ni ele geçirmeye çalışması üzerine Sana'nın güneyindeki mahallelerde iki taraf arasında çatışmalar yaşanmış ve Husiler camiyi ele geçirmişti. Salih de cumartesi günü kendisine bağlı güçlere ve Yemen halkına Husilere karşı ayaklanmaları çağrısında bulunmuştu.

Yemen'de 2014'ten bu yana meşru yönetim güçlerine karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile Salih yanlıları arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Taraflar arasındaki çatışmalar cumartesi sabahı Sana'da yeniden alevlenmişti. Eski Cumhurbaşkanı Salih'in de dün Husiler tarafından öldürüldüğü açıklanmıştı.