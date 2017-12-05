Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, Mattis'i Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesi öncesi Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın Emirlik terminalinde karşıladı. Mattis, 4 ülkeyi kapsayan Ortadoğu gezisi kapsamında geçen pazar günü Kuveyt'e gelerek yetkililerle temaslarda bulunmuştu. Üç gün içinde ikinci kez gerçekleşen ziyaretin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi. Ancak önemli gelişmelerin beklendiği KİK zirvesinin açılışı öncesindeki birkaç saat içinde gerçekleşen sürpriz ziyaret dikkatleri çekti. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in başkanlık yapacağı zirveye ayrıca Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de katılıyor. Mattis, Mısır, Ürdün, Kuveyt ve Pakistan'ı kapsayan diplomatik turunu tamamladıktan sonra bu sabah birkaç saatliğine yeniden Kuveyt'e geldi.