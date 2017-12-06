İsveç Dış İşleri Bakanı Margot Wallström İsveç Haber Hjansı TT ye Brüksel'deki AB Dışişleri Toplantısı'nda verdiği mülakatta " ABD Başkanı Donald Trump'ın büyükelçiliği taşıma fikri tam bir felakettir. Başka çözümler olabilir. Brüksel'deki Dışişleri Toplantısı'nda ABD Dışişleri Rex Tillerson'nun neler anlatacağını merakla bekliyoruz "dedi. 