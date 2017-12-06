İsveç Dış İşleri Bakanı Margot Wallström İsveç Haber Hjansı TT ye Brüksel'deki AB Dışişleri Toplantısı'nda verdiği mülakatta " ABD Başkanı Donald Trump'ın büyükelçiliği taşıma fikri tam bir felakettir. Başka çözümler olabilir. Brüksel'deki Dışişleri Toplantısı'nda ABD Dışişleri Rex Tillerson'nun neler anlatacağını merakla bekliyoruz "dedi.
İsveç'ten ABD'ye Kudüs tepkisi
06.12.2017 - 01:27 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 01:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin İsrail'deki Büyükelçiliği'nin Telaviv'den Kudüs'e taşınma düşüncesine Avrupa'dan ilk tepki İsveç'den geldi.
Etiketler : abd,tel aviv,isveç,
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