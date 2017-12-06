Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda Kudüs konusunu görüştüğü bildirildi. Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump, Sisi'yi arayarak ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma konusunu görüştü. Açıklamada, Sisi'nin görüşmede, "Mısır'ın, uluslararası referanslar ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde Kudüs'ün yasal statüsünün korunması konusundaki değişmez tutumunu" ifade ettiği aktarıldı.

"Barış fırsatını zayıflatacak adım atılmamalı"

Sisi ayrıca, "Ortadoğu'da barış fırsatını zayıflatacak adımlarla bölgedeki durumu karmaşıklaştırmamak için çalışılması gerektiğini" dile getirdi. Trump'ın daha önce de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ürdün Kralı Abdullah ile telefon görüşmesi yaparak, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma niyetini dile getirdiği bildirilmişti.