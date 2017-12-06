Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma planı, bölgede var olan gerginliği artırarak güvenliği ve istikrarı tehdit ediyor." ifadesine yer verildi.

Bu planın bölgede düşmanlığı ve şiddeti körüklediği belirtilen açıklamada, provokasyonlara yol açmadan Kudüs'ün hukuki, siyasi ve tarihi statüsünün korunması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerine, bölgede gerginliği dindirmek için çaba gösterilmesi ve sorunun çözümü için sorumluluk alınması çağrısı yapıldı.

"Bu karar savaş ilanıdır"

Fas'ta faaliyet gösteren Filistin için Ulusal Çalışma Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması planı "savaş ilanı" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararı, Filistinlilere ve İslam ümmetine yönelik doğrudan bir savaş ilanıdır. ABD'nin bu girişimi Kudüs'ün işgalini meşrulaştırmaya yönelik atılmış bir adımdır. ABD bu adımla tüm Arap ve İslam milletini karşısına alarak düşmanlığını gösterdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap dünyası ile İslam ülkelerinde faaliyet gösteren diğer organizasyonlar, Filistin ile dayanışma için ABD'nin bu girişimine sert tepki göstermeye davet edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ürdün Kralı Abdullah ile telefon görüşmesi yaparak, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını dile getirdiği duyurulmuştu.



Kongrenin 1995'te kabul ettiği yasa

ABD Kongresi, 1995 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan bir yasayı kabul etmiş ancak o tarihten bu yana görev yapan başkanların tamamı ülke çıkarlarını gerekçe göstererek büyükelçiliği Tel Aviv'de tutmuş, kentin statüsüyle ilgili yürütülen müzakerelere destek vermişti. ABD Başkanları 1995'ten bu yana, söz konusu yasadaki ilgili maddeyi kullanarak her 6 ayda bir büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e ilgili kararı erteliyordu.

Seçim kampanyası sırasında ABD elçiliğini Kudüs'e taşıma sözü veren Trump da selefi Barack Obama'dan görevi devraldıktan kısa süre sonra yasanın ilgili maddelerini askıya alma erteleme kullanmıştı. Trump daha sonra haziran ayında ikinci kez elçiliğin taşınmasıyla ilgili yasanın yürürlüğe girmesini ertelemişti.

Amerikan medyasının yönetim yetkililerine dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Trump'ın, 6 aylık askıya alma süresi gelecek hafta sona erecek olan "Amerikan Büyükelçiliği'nin Kudüs'e Taşınmasına İlişkin Yasa"yı daha fazla bekletmeyip Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve ?ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasına karar vereceği iddia edilmişti.