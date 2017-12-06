Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Honduras'ta geçen hafta açıklanan seçim sonuçlarına şaibe gölgesi düşmüş ve sokağa dökülen binlerce insanın oluşturduğu kaos sebebiyle Honduras hükümeti sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Seçim sonuçlarıyla ilgili bir çözüm bulunana kadar devam edecek olan yasak nedeniyle ülke genelinde polis güçleri görevlendirilmişti.

"HÜKÜMETTEN GELEN EMİRLERE UYMAYACAĞIZ"



Honduras başkenti Tegucigalpa'da pazartesi gecesi ülke genelindeki bütün güvenlik güçleri adına açıklama yapan polis sözcüsü, ülkenin şu anki Başkanı Juan Orlando Hernandez yönetimindeki hükümetin yürürlüğe koyduğu sokağa çıkma yasağında görev almayacaklarını ve kaos çözümlenene kadar hükümetten gelen bir emre uymayacaklarını bildirdi. Polis sözcüsü başkentte yer alan güvenlik güçleri merkezinde yaptığı açıklamada "Biz barış istiyoruz ve bu sebeple artık hükümetten gelen emirleri uygulamayacağız. Biz bir politik ideolojiye bağlı değiliz. İnsanları kısıtlamaya devam edemeyiz. Honduras halkının haklarını ihlal edip onları kısıtlamayı istemiyoruz." dedi.





9 YIL SONRA POLİTİK KRİZ



Pazartesi günü hükümet karşıtı kalabalık tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan polis güçleri açıklamasının, Honduras'ı 2009 darbesinden beri görülen en büyük politik krizlerden birine doğru götürdüğü söylendi.