Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Los Angeles şehrinin yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki bölgede başlayan yangında alevler, rüzgarın etkisiyle yaklaşık 40 kilometrekarelik alana yayıldı. Yangının çıktığı yerin yakınında bulunan Thomas Aquinas Üniversitesi boşaltılarak eğitime ara verildi. Henüz can kaybı yaşanıp yaşanmadığı hakkında açıklama yapılmadı. Los Angeles ve Santa Barbara'dan itfaiye ekipleri de, destek için bölgeye sevk edildi. Yetkililer, yangının kısa süre sonra daha batıdaki yaklaşık 100 bin nüfuslu vilayet merkezini etkilemeye başlayacağını tahmin ediyor. Ventura Vilayeti İtfaiye Şefi Mark Lorenzen, yangının çok hızlı ilerlediğine dikkati çekerek, "Böyle rüzgarla yayılan yangınlarda itfaiyeciler olarak tek yapabileceğimiz, erken davranıp insanları tahliye etmek ve yapıları korumaya çalışmak." ifadelerini kullandı. Ulusal Meteoroloji Servisi, bölgede saatteki hızı 95 kilometreyi bulan rüzgarlar beklendiği uyarısında bulundu.