Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD merkezli Defense News dergisinin aktardığına göre geçtiğimiz perşembe Okinawa Adası'nın doğusunda eğitim manevralarına katılan F-35 uçağın gövdesinden bir detay düştü. Japon medyası haberi aynı gün yayınlarken ABD Hava Kuvvetleri, olayı ancak geçen pazartesi resmen doğruladı.

KONTROL SIRASINDA FARKEDİLDİ

Haberde, uçağın inişe geçtiği sırada yardımcı pilotun gövdedeki 30x60 santimetre ölçülerinde bir parçanın olmadığını fark ettiği, uçakların uçuş öncesinde kontrol edildikleri için pilotların parçanın uçak havadayken düşmüş olabileceğini tahmin ettikleri kaydedildi.

​Habere göre, kayıp parçanın uçuş güvenliğini etkilemeden diğer bir parçayla değiştirilmesinin mümkün olup olmadığı şimdilik bilinmiyor.





TEKNİK HATALARLA DOLU UÇAK: F-35



F-35 Lightning II savaş uçakları, F-22 Raptor'dan sonra seri üretimine geçilen 5. nesil çok fonksiyonlu savaş uçağı olarak biliniyor. F-35 programı ABD'ye yaklaşık 1,5 trilyon dolara mal oldu. ABD'li uçak üreticisi Lockheed Martin'in 17 yıldır üzerinde çalıştığı F-35'ler, teknik hatalar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump da dâhil olmak üzere birçok kişi tarafından eleştiriliyor.

Geçtiğimiz aylarda da uçağın gövdesinin pas tutmaya başladığı, paslanmanın da uçuş aksamlarına etki ettiği belirtilmişti.