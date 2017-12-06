Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Tel Aviv Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını onaylayarak, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke olmaya hazırlandığı yönünde ABD'li yetkililerden gelen açıklamalar sonrası, İran'ın dini lideri Ali Hamaney açıklama yaptı.

"ABD'NİN BAŞARISIZLIĞI"

Hamaney'in kişisel internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İran'ın dini lideri "ABD'nin büyükelçiliği taşıma niyeti onların beceriksizliklerinin ve başarısızlıklarının işareti. ABD'nin Filistin konusunda elleri bağlı. Amaçlarına ulaşamıyorlar." dedi.

Sert mesajların yer aldığı, göz dağı niteliğindeki açıklamada Filistin'in özgür kalacağına değinen Hamaney, "Filistin özgürleşecek ve Filistin halkı zafere ulaşacak." ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI TEPKİLER

ABD'nin Kudüs işgalini legalleştirme politikası kapsamında gerçekleştirdiği kirli senaryoya tüm dünyadan tepkiler yükseliyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması halinde bölgede çatışmaların yaşanabileceği uyarısında bulunurken, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaya hazırlandığı haberlerinden kaygı duyduğunu söyledi.

Bunlarla birlikte ABD'nin sinsi planına çok sayıda ülkeden tepki sesleri yükseldi.