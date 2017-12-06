Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını açıklamasının ardından Türkiye, Çin, İngiltere, Birleşmiş Milletler, Papa Francis ve Almanya’dan karara ilişkin açıklamalar gelmişti. Başkan Trump’ın saatler sonra yapacağı Kudüs açıklaması beklenirken, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde Filistinliler sokağa döküldü. Filistinli öğrenciler de okullarında Trump’ın Kudüs kararını protesto etti. Yürüyüş yapan siyasi gruplar, sivil toplum örgütleri ve Filistinli halk, Filistin bayrakları ve tepkilerini dile getiren pankartlar taşıdı.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi liderlerinden Imad el Aga, protesto gösterisi sırasında yaptığı konuşmada, ABD’nin Kudüs kararını boykot ettikleri için sokağa çıktıklarını belirtti. Imad el Aga, Arap devletlerini İsrail’le olan tüm ilişkilerini kesmeye ve Amerika Birleşik Devletleri üzerinde her türlü diplomatik ve politik baskı uygulamaya çağırdı.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi temsilcisi Ahlam Moussa ise, bugün gerçekleştirilen protestonun Filistin halkının haklarını ve Kudüs’ün Filistin’e ait olduğunu dünyaya kanıtlama amacı taşıdığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın akşam saatlerinde Kudüs’e ilişkin kararını açıklaması bekleniyor.