Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel kiliselerin başkanları, Trump'ın açıklayacağı Kudüs politikası değişikliği hakkındaaki haberler üzerine endişelerini dile getirerek 'şehir paylaşılabilir' dedi.



İsrailli Haaretz gazetesinin son dakika haberine göre, Patrikler ve Kudüs'teki yerel kiliselerin başkanları, ABD Başkanı Donald Trump'a, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma niyetine karşı duydukları endişeyi dile getiren özel bir mektup yazdı.

Gönderilen mektupta, "Önerimiz ve itirazımız, ABD'nin Kudüs'ün mevcut uluslararası statüsünü tanımaya devam etmesini sağlamaktır. Herhangi bir ani değişiklik telafi edilemez bir zarara neden olacaktır" ifadeleri yer aldı.