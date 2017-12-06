Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma ve Kudüs'ü işgalci İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının yankıları sürerken, dikkat çekici bir iddia İsrailli televizyon kanalından geldi.

İsrailli Kanal 10 televizyonu, "Trump'ın kararı Suud ve Mısır ile anlaşmalı. Arapların kınama açıklamaları ciddi değil!" iddiasında bulundu.

"TEPKİLER CİDDİ DEĞİL"

İsrailli Kanal 10 Televizyonu'nun Arap Dünyası Analisti Tsivika Yahzkili, "Bu adım tamamlamak için değildi, bu durum bölgesel düzeyde Suudi Arabistan, Mısır ve bölgesel güçlerle Trump arasında karar kılındı. Bu adıma yönelik tepki gösteren Arap devletlerinin tepkilerinden emin değilim, bu arada tepkiler zaten ciddi değil. Sisi'ye bakın, kınamasını okuyun… İş ciddi değil" ifadelerini kullandı.

KARAR, O KÜRENİN ETRAFINDA MI ALINDI?

ABD Başkanı Trump, Mısır'ın darbeci lideri Sisi ve Suudi Kralı Salman, Trump'ın Mayıs Ayındaki Arabistan ziyareti sırasında "Uluslararası Radikal Düşünceyle Mücadele Merkezi"nin açılışını yapmışlardı. Üç liderin ışıklı küre etrafında verdiği poz, dünya gündemine oturmuştu.