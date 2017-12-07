Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 39,73 puan (yüzde 0,16) azalışla 24.140,91 puana, Standard & Poor's (S&P) 500 Endeksi 0,30 puan (yüzde 0,01) kayıpla 2.629,27 puana geriledi. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 14,16 puan (yüzde 0,21) artarak 6.776,38 puana çıktı.

Son 4 işlem gününü kayıplarla tamamlayan S&P 500 endeksinin mart ayından bu yanaki en uzun düşüş dönemini kaydetmesi dikkati çekti.

Bu arada, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta 5,6 milyon varille beklenenden fazla azalırken, ham petrol üretimi ise bir önceki haftaya göre günlük ortalama 25 bin varil artarak, 9,70 milyon varile yükseldi. ADP özel sektör istihdamı kasımda 190 bin artarak beklentiyi karşıladı. Üçüncü çeyreğe ait tarım dışı verimlilik yüzde 3,0 arttı. Birim emek maliyeti ise aynı dönemde yüzde 0,2 artış beklentisinin aksine yüzde 0,2 azaldı.

Günün siyasi açıdan en önemli gelişmesi ise Trump'ın "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı gelmiştir. Dışişleri Bakanlığına, Tel Aviv'deki büyükelçiliğimizin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatını verdim." açıklaması oldu.

Analistler, Trump'ın kararının yol açacağı siyasi gerilimin piyasaları olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.