Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra Avrupa Birliği üyesi olan Çek Cumhuriyeti, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke oldu. Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Çek Cumhuriyeti, Filistin ve İsrail arasında barış anlaşması imzalanıncaya kadar Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaktadır" denildi.Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasının bölgedeki ve dünyadaki kilit müttefiklerle görüşmelerin sonuçlarına bağlı olarak değerlendirmeye alınacağını belirtti.