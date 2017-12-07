Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'de yayın yapan Kanal 10 televizyonuna konuşan İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, ABD yönetiminin gelecek tepkileri engellemek için bu karardan önce Mısır ve Suudi Arabistan'la diyaloğu koordine ettiğini iddia etti.

YEŞİL IŞIK YAKILDI

Katz, Arap liderlerin ABD ile olan ittifakı dikkate alarak yaklaştıklarını belirtirken, bu yol ile karara yeşil ışık yakıldığını öne sürdü.

"TEPKİLER CİDDİ DEĞİL"

Arap Dünyası Analisti Tsivika Yahzkili de, "Bu adım tamamlamak için değildi, bu durum bölgesel düzeyde Suudi Arabistan, Mısır ve bölgesel güçlerle Trump arasında karar kılındı. Bu adıma yönelik tepki gösteren Arap devletlerinin tepkilerinden emin değilim, bu arada tepkiler zaten ciddi değil. Sisi'ye bakın, kınamasını okuyun. İş ciddi değil." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Mısır'ın darbeci lideri Sisi ve Suudi Kral Salman, Trump'ın Mayıs ayındaki Arabistan ziyareti sırasında "Uluslararası Radikal Düşünceyle Mücadele Merkezi"nin açılışını yapmışlardı.

Üç liderin ışıklı küre etrafında verdiği poz, dünya gündemine oturmuştu.