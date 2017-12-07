Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüzlerce savaş uçağının kullanıldığı beş gün sürecek ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatı devam ederken Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar söylendi: ABDnin Kore yarım adasında gerçekleştirdiği geniş ölçekli nükleer savaş tatbikatları, uçakların Kore yarım adasında tamamen durmadan kalkış yapmaları ve üst düzey ABDli siyasetçilerden gelen bir dizi şiddetli savaş söylemleri, Kore yarımadasında bir savaş olması ihtimalini gerçeğe dönüştürmüştür. Artık soru savaşın ne zaman çıkacağıdır.