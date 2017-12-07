Yüzlerce savaş uçağının kullanıldığı beş gün sürecek ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatı devam ederken Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar söylendi: ABDnin Kore yarım adasında gerçekleştirdiği geniş ölçekli nükleer savaş tatbikatları, uçakların Kore yarım adasında tamamen durmadan kalkış yapmaları ve üst düzey ABDli siyasetçilerden gelen bir dizi şiddetli savaş söylemleri, Kore yarımadasında bir savaş olması ihtimalini gerçeğe dönüştürmüştür. Artık soru savaşın ne zaman çıkacağıdır.
Kuzey Kore ilan etti: Nükleer savaş kaçınılmaz
07.12.2017 - 19:36 | Son Güncelleme: 07.12.2017 - 19:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya Kudüs krizine kilitlendiği sırada Güney Kore, ABD ile birlikte ortak askerî tatbikat gerçekleştirirken, Kuzey Kore yaptığı açıklamada; Kore yarımadasında nükleer bir savaşın kaçınılmaz olduğunu duyurdu. Kuzey Koreden yapılan açıklamada; ''Artık bu savaş çıkacak mı değil, savaş ne zaman çıkacak sorusu hâline gelmiştir'' ifadelerine yer verildi.
Etiketler : Güney Kore,ABD,Kuzey Kore,
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