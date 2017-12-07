Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yapılan kabine toplantısında, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki anlaşmazlıkların federal hükûmetin hizmetlerine geçici olarak ara vermesine neden olabileceğine işaret etti.

AA'nın haberine göre bir gazetecinin geçici bütçenin süresinin cuma gecesi dolması durumunda ne olacağını sorması üzerine "Hükûmet kapanabilir" diyen Trump, şunları kaydetti:

"Demokratlar gerçekten ülkemiz için çok tehlikeli olabilecek bir şeyi deniyorlar. Hükûmetin kapanmasını değerlendiriyorlar. Yasa dışı göçmenleri istiyorlar. Birçok durumda bizimülkemizde istemediğimiz, büyük miktarda suç getirecek yasa dışı göçmenlerin ülkeye akın etmesini istiyorlar."

Trump, bu sözleriyle, bütçe tasarısına, ülkeye küçük yaşta yasa dışı giren göçmen çocukların, ABD'de kalmasını sağlayan Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem (DACA) programının sürdürülmesi şartıyla destek verecek Demokratları hedef aldı.

Kongre'deki Demokrat liderler Nancy Pelosi ve Chuck Schumer bütçe konusunu görüşmek üzere yarın Trump ile bir araya gelecek. Geçen hafta yapılması planlanan bu toplantı, Trump'ın toplantıya saatler kala sosyal medya hesabından Pelosi ve Schumer ile alay eden ve bir anlaşma olmayacağını ima eden paylaşımı nedeniyle gerçekleşmemişti.

KONGRE 8 ARALIK GECESİNE KADAR GEÇİRMEZSE KAPANACAK

Kongre'den eylül sonunda geçen geçici bütçe, federal kurumlara 8 Aralık'a kadar finansman sağladığı için yeni bir bütçe tasarısının 8 Aralık gecesi Washington yerel saatiyle 23.59'a kadar kabul edilmesi gerekiyor.

Aksi halde, 320 milyonu aşkın Amerikalıya hizmet veren federal hükûmet bütçe yetersizliği nedeniyle 13'üncü kez geçici olarak kapanacak. ABD'de hemen her sene yaşanan bütçe krizleri, hükûmetin en son 2013'te olmak üzere toplamda 12 kez kapanmasına yol açmıştı.

24 MİLYAR DOLARA MAL OLMUŞTU

Bütçe üzerinde mutabakata varılamamasından ötürü 1-17 Ekim 2013 tarihlerinde faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan federal kurumlarda görev yapan yaklaşık 800 bin kamu çalışanı, 16 gün boyunca işlerine gidemezken, binlerce gardiyan, polis ve sınır kontrol görevlisi ücret alamadan çalışmıştı.

Ülke ekonomisine 24 milyar dolara mal olduğu tahmin edilen süreç, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin uzlaşmaya varmalarının ardından 17 Ekim'de sona ermişti.

İngilizcede "kapanma (shutdown)" kelimesi bir iş yerinin ya da kurumun finansal nedenlerle faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor.

"DOLAR GÜÇ KAYBETMEYE DEVAM EDECEK"

Öte yandan ABD'deki vergi reformunun dolar üzerindeki etkisinin belirsiz olduğu ve doların uzun vadede diğer güçlü para birimleri karşısında güç kaybedeceği belirtildi.

Finans stratejistlerinin katılımıyla düzenlenen araştırmaya göre, ABD'deki vergikesintilerinin dolar üzerinde olumlu etki yaratacağı yönündeki yaygın kanıya rağmen, birçok stratejist doların uzun vadede güç kaybedeceğini ifade etti.

Birçok stratejist, doların 12 aylık dönemde euro karşısında gerileyeceği tahmininde bulundu. ABD'de vergi kesintilerinin de dolar üzerindeki etkisinin belirsiz olduğu ifade edildi.

"Reform sınırlı etki oluşturur"

BBVA stratejisti Roberto Cobo Garcia, "Mali reformların kabul edilmesinin etkisi düşünüldüğünde, analizler en iyi ihtimalle bunun kısa vadede çok sınırlı bir pozitif etkisi olacağını gösteriyor" dedi.

ING Finans Piyasaları da, 12 aylık dönemde dolar/euro paritesinin 1,30 doları bulabileceğini belirtti.

Dolar, bu yıl 6 büyük para birimi karşısında önemli oranda değer kaybetti ve son 14 yılın en kötü takvim yılı performansını sergiledi.

ABD'de geçen hafta Senato'da onaylanan vergi reformu, kurumlar vergisinin yüzde 35'ten yüzde 20'ye indirilmesini öngörüyor. Ancak reformun on yıllık sürede bütçe açığını 1 trilyon doların üzerine taşıyacağı da ifade ediliyor.