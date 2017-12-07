New Mexico’daki bir liseye düzenlenen silahlı saldırı sonrasında üç kişinin hayatını kaybettiğini ve okulun tamamının boşaltılarak tahliye edildiğini açıkladı. San Juan ilçesi Şerifi Ken Christesen, yaptığı açıklamada Aztec Lisesinde 3 kişinin öldüğünü ve saldırganın da polis tarafından öldürüldüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.
ABD’de okula silahlı saldırı: 3 ölü
07.12.2017 - 23:36 | Son Güncelleme: 07.12.2017 - 23:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin New Mexico eyaletinde bir liseye yapılan silahlı saldırıda aralarında saldırganın da olduğu 3 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : abd,new mexico,silahlı saldırı,
525650 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/525650.aspx
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