New Mexico’daki bir liseye düzenlenen silahlı saldırı sonrasında üç kişinin hayatını kaybettiğini ve okulun tamamının boşaltılarak tahliye edildiğini açıkladı. San Juan ilçesi Şerifi Ken Christesen, yaptığı açıklamada Aztec Lisesinde 3 kişinin öldüğünü ve saldırganın da polis tarafından öldürüldüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.