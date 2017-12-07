Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

New Mexico’daki bir liseye düzenlenen silahlı saldırı sonrasında üç kişinin hayatını kaybettiğini ve okulun tamamının boşaltılarak tahliye edildiğini açıkladı. San Juan ilçesi Şerifi Ken Christesen, yaptığı açıklamada Aztec Lisesinde 3 kişinin öldüğünü ve saldırganın da polis tarafından öldürüldüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.