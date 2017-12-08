Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde düzenlenen törende, Kassam Tugayları'nın kullandığı hafif ve ağır silahlar ile tanksavar füzeler ve roketler sergilendi.

Kassam Tugayları adına konuşma yapan yüzü maskeli Ebu Hamza, Hamas ve Kassam, Filistin'de olduğu sürece ABD'nin kararının rüzgarla geçip gideceğini söyledi.

İsrail'i asla tanımayacaklarını ifade eden Ebu Hamza, Arap ve İslam ülkelerinin halklarına genel seferberlik çağrısında bulunarak, halklardan karara karşı protesto gösterileri düzenlemelerini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.