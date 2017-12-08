Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük kent merkezindeki Almaz semtinde Terörle Mücadele Polis devriyesine saldırı düzenlendi." dedi.

Saldırganların kim olduğuna ilişkin henüz sağlıklı bilgiye ulaşmadıklarını belirten Kamil, "Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler kullandıkları araçtan iki el bombasını polis aracına attılar. Daha sonra otomatik silahlarla saldırıyı sürdürdüler." diye konuştu.

Polislerin de saldırganlara karşılık verdiğini kaydeden Kamil, "Saldırıda can kaybı yaşanmadı ancak devriye aracında hasar oluştu. Saldırıdan sonra ekipler bölgede geniş çaplı inceleme başlattı." ifadelerine yer verdi.