Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Somali meclisinde milletvekili olan Muhammed Ömer Talha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Müslümanların, Trump'ın kararına ilişkin tutumları açık. İlk kıblemiz olan Kudüs'ün Müslümanların nezdinde büyük önemi vardır." dedi.

Milletvekilleri adına konuşan Talha, Washington'un bu tutumunu kınadıklarını ve reddettiklerini belirterek, "Filistin-İsrail arasındaki barış sürecini sona erdirmek ve tahrip etmek için düşünülmeden verilmiş bir karar olarak görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun da mensubu olduğu, ülkenin en büyük kabilelerinden "Ed-Darud" kabilesinin lideri Melik Burhan Melik Musa, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımak, Filistin halkına ve İslam alemine yönelik bir hakarettir. Arap ve Müslüman liderler yalnızca kınamalarla yetinmemeli. Kudüs'ün İslam ümmetindeki konumunu yansıtan kararlar almalıdırlar." dedi.

"Bu karar küresel barışı tehdit eder"

Öte yandan, Moritanya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'e ilişkin kararını kınayarak, bunun "küresel barışı tehdit edeceğini" ifade edildi.

Moritanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bu karar bölgedeki gerginliği arttıracak ve küresel barışı tehdit edeceği" belirtildi.

Moritanya olarak söz konusu kararı reddettikleri ve kınadıkları ifade edilen açıklamada, "Bu karar, Kudüs'ün mevcut hukuki statüsüne saygısızlıktır. Bölgede yaşanan krizin şiddetlenmesine ek olarak Filistin-İsrail arasındaki barış sürecinin çabalarını da zayıflatmaya neden olacaktır." denildi.

ABD Başkanı Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.