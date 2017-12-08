Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Rabat'ın yanı sıra ülkenin kuzeyindeki Tatavin ve Tanca ile güneyindeki Agadir kentlerinde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Ellerinde Filistin bayrakları ile Rabat'taki parlamento binası önünde toplanan göstericiler, "Halk Filistin'in özgürlüğünü istiyor", "Filistin'in başkenti Kudüs" yazılı pankartlar taşıdı.

Pek çok sivil toplum kuruluşunun ortak çağrısı üzerine düzenlenen gösteride, sık sık İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atıldı.

Gösteride konuşan aktivistlerden Muhammed el-Gafri, ABD'nin Kudüs kararının bütün bölge için tehlike arz ettiğini söyledi. ABD ve İsrail mallarını boykot etme çağrısı yapan Gafri, "Filistin sorunu lafla çözülmez, bunun için fiili eylemler gerekiyor." dedi.

Filistin ve Irak'a Ulusal Destek Grubu Başkanı Abdulkadir el-İlmi de ABD'nin bu kararla Siyonist işgalcilere destek verdiğini ifade etti.

İlmi, "Bu karar, ABD'nin Siyonist işgalcileri desteklediğini gösteriyor. Fas halkı düzenledikleri gösterilerle bu karara tepkisini göstermeye devam edecek." diye konuştu.



STK'lardan "cuma namazı sonrası gösteri" kararı

Öte yandan Fas'taki pek çok STK ve siyasi grup, yarın kılınacak cuma namazının ardından Filistin'e destek gösterileri düzenleme kararı aldı.

STK'lardan yapılan yazılı açıklamalarda, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını en güçlü şekilde protesto etmek için "Lebbeyk Ya Kudüs" adı altında düzenlenecek gösterilere katılım çağrısı yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.