Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısırlı sivil toplum kuruluşları ve hareketler, ABD'nin "Kudüs'ü İsrail'in başkenti" olarak tanımasını protesto için geniş çaplı gösteri çağrılarında bulunurken, ABD'nin Kahire Büyükelçiliği ülkedeki misyonlarından protestolar karşısında dikkatli olmalarını istedi.

Büyükelçiliğin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, bu dönemde yaşanabilecek protestolara karşı uyarıda bulunularak, gösteri bölgelerinden uzak durma ve dikkatli olma çağrısı yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Söz konusu karar bölgesel ve uluslararası düzeyde büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.