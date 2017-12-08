Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Federal hükümetin hizmetlerini 8 Aralık gecesi askıya almasının önüne geçecek tasarı, Temsilciler Meclisinde 193'e karşı 235 oyla kabul edildi.

Demokratların büyük çoğunluğunun karşı çıktığı geçici bütçeye, 18 Cumhuriyetçi temsilcinin de "hayır" demesi dikkati çekti.

Güçlü muhalefete rağmen onaylanan tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak. Tasarının, Senatodan en geç yarın gece yerel saatle 23.59'a kadar geçmesi gerekiyor. Aksi halde, 320 milyonu aşkın Amerikalıya hizmet veren federal hükümet bütçe yetersizliği nedeniyle 13'üncü kez geçici olarak kapanabilir.

Uzmanlar ise taraflara genel bütçe üzerinde anlaşmaları için ek süre tanıyacak iki haftalık geçici bütçe tasarısının Senatoda kabul edileceğini öngörüyor. Tasarı, Kongrenin her iki kamarasından geçmesinin ardından son aşama olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulacak.