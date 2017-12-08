Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesinde etkili olan “İsrail’le ilişkileri iyileştirme politikası”, Suudi yazarlar tarafından bazı ifadelerle meşrulaştırıldı ve destek gördü.
* Hamza Muhammed el-Salim (Yazar ve ekonomik analist): İsrail ile barış sağlandığında, o ülke Suudi Arabistan’ın ilk turist durağı olacak.
*Suud el-Fawzan: Yahudilerin savunucusu değilim ama bana bir Suudi öldürmüş tek bir Yahudi söyleyin ve ben de size kendi vatandaşlarını öldüren binlerce Suudi söyleyeyim.
* Abdülrahman el-Raşid (Al Arabiya kanalı eski yöneticisi): Filistin ve İsrail meselesi ile ilgilenme konseptini yeniden düşünmenin tam zamanı geldi
* Muhammed el-Şeyk: Filistin meselesi bizim meselemiz değil. (Yeni Şafak)