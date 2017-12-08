Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesinde etkili olan “İsrail’le ilişkileri iyileştirme politikası”, Suudi yazarlar tarafından bazı ifadelerle meşrulaştırıldı ve destek gördü.

* Hamza Muhammed el-Salim (Yazar ve ekonomik analist): İsrail ile barış sağlandığında, o ülke Suudi Arabistan’ın ilk turist durağı olacak.



*Suud el-Fawzan: Yahudilerin savunucusu değilim ama bana bir Suudi öldürmüş tek bir Yahudi söyleyin ve ben de size kendi vatandaşlarını öldüren binlerce Suudi söyleyeyim.



* Abdülrahman el-Raşid (Al Arabiya kanalı eski yöneticisi): Filistin ve İsrail meselesi ile ilgilenme konseptini yeniden düşünmenin tam zamanı geldi



* Muhammed el-Şeyk: Filistin meselesi bizim meselemiz değil. (Yeni Şafak)



